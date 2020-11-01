Кишинёв, , 23:55 — REGNUM Действующий президент Молдавии Игорь Додон лидирует на президентских выборах страны. Об этом 1 ноября сообщили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) государства.

Результаты были представлены после обработки 39% избирательных бюллетеней. По предварительным данным, Додон получает 34,3% голосов избирателей.

Явка на выборах Молдавии превысила 33%. В случае, если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов избирателей, страну ожидает второй тур выборов, в который проходят два сильнейших кандидата.

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