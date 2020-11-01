Киев, 1 ноября 2020, 23:26 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский обвинил бизнесменов и политиков, поддерживающих Россию, в попытке осуществить контрреволюцию. Об этом 1 ноября сообщает Financial Times.
«Те, кто возглавляет эту кампанию, хорошо известны. Это коалиция российских ставленников и известных украинских олигархов, которые считают угрозой деятельность антикоррупционных институтов», — отметил Зеленский.
Президент Украины подчеркнул, что эти лица противостоят вступлению страны в Евросоюз и НАТО, а также сотрудничеству государства с МВФ.
Зеленский также добавил, что не позволит «темным силам» добиться успеха в попытке совершить контрреволюцию в стране.
Глава Украины в завершение своей статьи обратился к международному сообществу с призывом продолжить поддержку правительства страны.