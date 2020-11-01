Вашингтон, 1 ноября 2020, 23:02 — REGNUM Президент США Дональд Трамп планирует организовать в Белом доме прием по случаю завершения голосования на президентских выборах в стране. Об этом 1 ноября сообщает The New York Times.
Как отмечает издание, ранее предполагалось организовать банкет в гостинице Trump Hotel, однако от этой идеи отказались в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
Дело в том, что в гостиницах Вашингтона запрещено собирать свыше 50 посетителей в одном помещении. В Белом доме планируют собрать порядка 400 гостей.
Напомним, президентские выборы в США состоятся 3 ноября. Также в этот день будет избираться палата представителей страны и треть сенаторов.