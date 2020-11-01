Тбилиси, , 21:58 — REGNUM Правящая партия Грузии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» одержала победу на парламентских выборах страны. Об этом 1 ноября сообщили в Центральной избирательной комиссии государства.

По данным, полученным после обработки 100% избирательных бюллетеней, правящая партия набрала 48,15% голосов избирателей. Второе место занял оппозиционный блок «Сила в единстве», набравший 27,14% голосов избирателей.

Партия бывшего спикера грузинского парламента Нино Бурджанадзе «Единая Грузия» собрала менее 1% голосов и не прошла в законодательный орган страны.

Из 30 одномандатных округов в 17 победитель не определился, в ближайшее время будут проведены вторые туры выборов. В остальных 13 округах победу одержали представители победившей партии.