Ереван, , 21:52 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о том, что понимает позицию России в конфликте между Азербайджаном и Арменией по поводу Нагорного Карабаха. Об этом 1 ноября сообщает Al Jazeera.

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Глава армянского правительства отметил, что Москва сохраняет «определенный» нейтралитет в конфликте.

«Россия является сопредседателем Минской группы ОБСЕ, посредником и в силу своего статуса должна сохранять определенный нейтралитет. И это понятно», — подчеркнул Пашинян в интервью агентству.

Напомним, столкновения между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Стороны обвиняют друг друга в инициации конфликта. В ходе боев страдает мирное население.