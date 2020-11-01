Москва, , 21:38 — REGNUM Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко, в котором он предупредил об ответственности участников акций протеста, которые пытаются дестабилизировать инфраструктуру республики, вызвало обсуждение в сети. Пользователи оставили комментарии 1 ноября в сервисе «Яндекс.Новости».

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»Была в Минске прошлой осенью. В городе чистота, порядок, остались хорошие впечатления, даже на мгновение захотелось переехать. Интересно мнение именно жителей Белоруссии, что не так в жизни? Со стороны ведь всегда всё кажется иначе, чем есть на самом деле. Возможно, есть веские причины для недовольства», — написала Наталья Д.

«Впредь надо проводить голосование не в школах и ДК, а на площадях и в скверах. И никакого электронного голосования. Урны должны быть стеклянными с именем кандидата. Сколько кандидатов, столько и урн (количество ограничить до пяти).Тогда всё будет честно и понятно всем», — пишет пользователь Dmitriy Z.

Многие отметили тот факт, что раз власть Белоруссии не позволяет протестующим якобы «легально и массово» высказывать своё отношение, то странно ожидать от них «миролюбивых незаконных демонстраций». Пользователям подобная позиция Лукашенко кажется странной.

Другие пользователи парировали это тем, что привели в пример исторические факты, согласно которым, к примеру, жёсткая политика Иосифа Сталина помогла побороть бандитизм в Советском Союзе. Они считают, что большим «количеством свободы» можно пожертвовать ради того, чтобы в стране был порядок.

«В некоторых случаях только жесткая политика может установить порядок в стране. Жесткий режим Сталина предотвратил крайнее развитие бандитизма в 50-е. … Давно не секрет, что расшатывание страны идет изнутри. Ранее была холодная война, гонка вооружений. Сейчас идет открытая война менталитетов. Внешние враги развращают население всеми возможными способами, уничтожая внутренний стержень людей. Под прикрытием прав и свобод они хотят превратить страны СНГ в условные колонии, безвольные и слабые, уничтожив полностью промышленность и независимость. Батька один из немногих, у кого у основной власти стоят основные национальные представители, а не «легионеры» — выходцы из других стран», — пишет Василий Щ.

Напомним, 30 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал заявление, в котором он предупредил об ответственности участников акций протеста, которые пытаются дестабилизировать инфраструктуру республики.