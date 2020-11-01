Москва, , 21:20 — REGNUM Заявление американского политолога Кристофера Лейна о том, что США и Китай взяли курс на неизбежное столкновение, вызвало бурную реакцию в интернете. Пользователи выразили своё мнение 1 ноября в сервисе Яндекс.Новости.

«Планета у нас одна на всех. Нельзя допускать никакие войны. Иначе Земля превратится в Марс или очередной пояс астероидов. Три державы имеют вооружения, способные лишить планету жизни», — пишет пользователь под псевдонимом Заря.

Многие пользователи оказались уверены в том, что ядерной войны, скорее всего, не произойдёт по той причине, что в ней погибнет вся планета. В то же время, они предположили, что в мутной геополитической войне может произойти всякое.

«Россия не даст США решить свои экономические вопросы через войну. Собственно Владимир Путин уже ответил им: может будет и военный союз. Воевать и с РФ и с Китаем — никто не может, по объективным причинам. Можно попробовать изолировать, но и это такое себе. Взорвать изнутри — единственный их шанс. Ну, ещё вариант есть — начать войну с Ираном, а там в мутной воде может чёт и выйдет», — думает пользователь Сергей.

Часть пользователей сообщили, что классической войны точно не произойдет, потому что уже идёт более тонкая игра на политическом поле. Но обычные люди, считают они, пока не смогут понять, в чём она заключается.

«Успокойтесь, никакой войны не будет, хотя она давно идёт, но более хитрым способом. Нас пугают устаревшими пугалками, а что, кем и для чего на самом деле делается в мире, не скажет никто», — написал пользователь Ши.

Другие пользователи всё же пришли к выводу, что война действительно неизбежна. По их видению, она бы произошла раньше, но распад Советского Союза дал отсрочку глобальному горячему противостоянию.

«Буржуи обязательно развяжут мировую войну. Империалистические хищники никогда не смогут договориться, им нужны новые колонии и рынки сбыта. Распад СССР продлил жизнь капитализму, но этого хватило только на 30 лет», — пишет Денис.

Напомним, 1 ноября американский политолог Кристофер Лейн сделал заявление, согласно которому США и Китай якобы взяли курс на неизбежное столкновение.