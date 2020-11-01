Москва, , 21:27 — REGNUM Обращение премьер-министра Армении Никола Пашиняна к президенту России Владимиру Путину с просьбой начать консультации для определения формы поддержки по обеспечению безопасности республики вызвало реакцию со стороны интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 1 ноября в сервисе «Яндекс.Новости».

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»Пашинян не теряет надежды втянуть Россию в войну с Азербайджаном, но совсем недавно он призывал Армению выйти из ОДКБ и Евразийского союза, вывести военную базу с территории Армении, хотя она армянам гораздо нужней, чем России, порвать все связи с Россией, несмотря на то, что в России проживает больше армян, чем в самой Армении. Я уже не говорю про запрет на вещание всех телевизионных каналов», — пишет Alexandr M.

Многие комментаторы пришли к выводу, что России не стоит участвовать в конфликте между Баку и Ереваном. По их мнению, Российскую Федерацию должны интересовать только её интересы. Поэтому российские солдаты не должны гибнуть за интересы кого-то ещё.

«Мы больше не должны повторять ошибок прошлого! Нас всегда использовали в своих интересах. Где интересы России? Когда надо, русские идите лезть под пули. Лично нам, русским, на этой войне делать нечего. Пашинян сам определил судьбу своего народа. Армянский народ сам позволил ему это делать. Теперь пусть сами и разруливают. В ближайшее время у армянского народ возникнет очень много вопросов к Пашиняну», — считает Anton A.

Другие напомнили о недавней политике Армении, которую можно охарактеризовать как русофобскую. Пользователи предложили Пашиняну обратиться за помощью в посольство США.

«Мы же совсем недавно оккупантами и душителями свободы для Армении были. Не давали развиваться и жить, как це Европа. Что же случилось? Где же любимый Сорос и друзья европейцы и американцы? От нас же ничего хорошего не бывает. Это не по-европейски как-то, просить помощи у России, когда по настоящему пригорать начало. Американцев же у вас под три тысячи на ихней базе, ой, в посольстве. Может к ним? К друзьям обратиться?» — обращается Алекс П.

Ряд пользователей отметил, что границам самой Армении ничего не угрожает. По их видению, Пашинян просит помощи у Путина только по той причине, что в случае «проигрыша» Карабаха ответственность за результаты войны ляжет на плечи премьер-министра Армении.

«Из-за чего Армения в опасности? Так её границы с Азербайджаном укреплены российскими войсками. Вдоль всей границы развешены российские флаги. Туда даже птица не прилетит. Скорее всего, Пашинян лично для себя просит помощи, для себя требует защиты. Боится гнева народа», — думает пользователь miriyeva2018.

Напомним, 31 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой начать консультации для определения формы поддержки по обеспечению безопасности республики.