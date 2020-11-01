Кишинёв, , 20:48 — REGNUM Правоохранительные органы Молдавии проводят проверку по факту возможных случаев подкупа избирателей на президентских выборах в стране. Об этом 1 ноября сообщил во время брифинга заместитель главы генерального комиссариата полиции государства Марин Максиан.

«В работе сейчас семь материалов, касающихся серьезных подозрений в подкупе избирателей в ходе выборов президента», — отметил Максиан.

Всего в общей сложности было получено 48 заявлений по поводу организации подвоза избирателей к участкам для голосования.

Напомним, в Молдавии состоялись президентские выборы, явка на которые составила свыше 33%. Фаворитом гонки является действующий глава государства Игорь Додон.