Тбилиси, , 20:40 — REGNUM Премьер-министр Грузии Георгий Гахария ушел на самоизоляцию после общения с зараженным коронавирусом. Об этом сам политик сообщил 1 ноября на свой странице в соцсети Facebook.

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»У моего сотрудника, с которым у меня вчера была длительная коммуникация, подтвердился коронавирус, — написал Гахария. — Соответственно, я перешел в самоизоляцию и продолжаю работу в этом режиме».

Как передавало ИА REGNUM, 1 ноября в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии сообщили, что правящая партия «Грузинская мечта» одерживает победу на парламентских выборах страны.

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