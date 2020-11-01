Москва, , 20:43 — REGNUM Обвинение ВС Азербайджана в применении запрещённых фосфорных боеприпасов на территории Нагорного Карабаха со стороны омбудсмена Армении Армана Татояна породило бурное обсуждение в интернете. Пользователи оставили свои комментарии 1 ноября в сервисе «Яндекс.Новости».

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»Там такая удивительная фауна, столько редких животных и растений, занесенных в Красную книгу, это каким надо быть, чтоб уничтожать то, что природа веками создавала», — считает Алекс М.

Многие комментаторы задались вопросом: зачем использовать боевые снаряды с фосфором на земле, которую в дальнейшем хочешь обрабатывать? Пользователи уверены, что такое недопустимо.

«Зачем фосфор применяют? Ведь сами этот кусок земли хотят для себя. Сами уничтожают землю, а потом она отомстит им», — пишет пользователь Elena.

Ряд пользователей высказали предположение, что такие боеприпасы действительно могли применяться, но они также отметили и тот факт, что на сегодняшний день существует более современное оружие, имеющее куда большие поражающие характеристики.

«Какие-то ЗБ применяли, но это вряд ли белый фосфор. Сейчас достаточно составов, которые гораздо более высокотемпературные. Какая-то термитная смесь», — поделился мнением пользователь под псевдонимом «Джонни Мнемоник».

Но большая часть комментаторов решила отреагировать на данное заявление со скепсисом. По их мнению, чтобы выдвигать подобные обвинения, не мешало бы предоставить какие-либо доказательства.

«Какие доказательства есть? Фото, видео, что-нибудь кроме слов. В Барду кассетную ракету запустили, которая применяется не для точечного уничтожения объектов, а для уничтожения людей. На простой городок. И фото и видео предоставили. Этому верю. А на слово — нет», — написал Viktor D.

Напомним, 31 октября омбудсмен Армении Арман Татоян обвинил ВС Азербайджана в применении запрещённых фосфорных боеприпасов на территории Нагорного Карабаха.