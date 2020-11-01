Тбилиси, , 20:10 — REGNUM В более чем половине одномандатных округов Грузии пройдут вторые туры парламентских выборов. Об этом 1 ноября сообщает ТАСС.

Грузия Иван Шилов © ИА REGNUM

В 17 из 30 округов ни один из кандидатов не сумел набрать свыше 50% голосов избирателей — такие данные приводит агентство со ссылкой на Центральную избирательную комиссию Грузии.

В остальных 13 округах победили представители правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия».

Напомним, парламентские выборы в Грузии состоялись 31 октября. По данным, полученным после обработки 99% избирательных бюллетеней, победу на выборах одержала правящая партия, собравшая свыше 48% голосов избирателей.