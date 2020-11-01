Тбилиси, , 19:59 — REGNUM Правящая партия Грузии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» одерживает победу на парламентских выборах страны. Об этом 1 ноября сообщили в Центральной избирательной комиссии Грузии.

Результаты предоставлены по итогам обработки 99% избирательных бюллетеней. За правящую партию отдали голоса свыше 48% избирателей.

Всего в выборах приняли участие 48 партий и два блока. Второе место набрала «Объединенная оппозиция «Сила в единстве», созданная бывшим президентом страны Михаилом Саакашвили.

Напомним, парламентские выборы в Грузии состоялись 31 октября. В законодательный орган страны проходят семь партий и два блока. Всего в грузинском парламенте 150 мест.