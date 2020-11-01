Вашингтон, , 18:55 — REGNUM По данным опросов общественного мнения, президент США Дональд Трамп сократил отставание от своего конкурента на выборах главы государства Джо Байдена. Об этом 1 ноября сообщает NBS.

Исследование было проведено по заказу телекомпании NBS, а также газеты The Wall Street Journal. Согласно полученным результатам, Трамп улучшил свое положение на 1% и его отставание от Байдена составило 10%.

Если бы выборы президента проходили сегодня, 1 ноября, то Трамп собрал бы 42% голосов избирателей, в то время как Байдена поддержали бы 52% проголосовавших.

Социологическое исследование проводилось в период с 29 по 31 октября, в нем приняли участие около 1 тыс. избирателей.

Напомним, выборы президента США состоятся 3 ноября, также в этот день будут избраны 435 членов Палаты представителей страны, а также 35 сенаторов.