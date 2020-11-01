Москва, , 19:06 — REGNUM Заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева, согласно которому он считает, что премьер-министра Армении Никол Пашинян признал поражение Армении в Нагорном Карабахе, вызвало обсуждение в сети. Пользователи оставили свои комментарии 1 ноября в сервисе Яндекс.Новости.

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«Вроде жили в СССР дружно счастья, горе вместе все были, но стали врагами. Много лет как уже всё прошло. Жаль, жизнь человека коротка, тратит её попусту бесценную», — пишет пользователь Мухаммед Б.

По мнению некоторых пользователей, результаты конфликта в Карабахе говорят о том, что подобные конфликты скорее всего всегда будут решаться с помощью силы. Позиция России по невмешательству в войну на этой территории была правильной, считают они.

«Решить вопрос миром можно, но политика требует диктата власти, позиции силы. Каждый день отмалчивания в решении карабахского конфликта сохранял жизни людей, но сам собой он так и не решался, а значит всë равно бы привëл к силовому варианту. Теперь нужно — быть ответственными, а не популярными политиками. Достать из долгого ящика и решить этот вопрос», — написал пользователь Agvid.

Отдельные комментаторы считают, что Россия не вмешалась в конфликт из-за комплиментарного отношения к Азербайджану. Пользователи уверены, что войны с этой республикой не случится, за исключением того, если в игру вмешается Турция.

«Нет вторжения в Армению, нет помощи. Всё же элементарно. А Россия изначально считала Карабах частью Азербайджана, на этой основе и надо урегулировать конфликт. Конфликт с Азербайджаном может быть только в случае подрывной деятельности Турции против России с территории Азербайджана, особенно учитывая последние заявления Эрдогана», — считает Вячеслав Е.

Нашлись и те, кто упрекнул Алиева в том, что, имея численное военное преимущество и поддержку со стороны Турции, он не смог быстро захватить Карабах. Пользователи уверены, что война могла бы закончится быстрее, но она перешла в затяжную фазу.

«Ну и логика у Алиева! Несмотря на огромное преимущество численности солдат, военной техники, попросил помощи у Турции! Против маленькой Армении воюют ещё и безжалостные наёмники… И даже, несмотря на такое неравенство, больше месяца не одержали победу!», — написал Seda Mill.

Напомним, 1 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян своим письмом президенту России Владимиру Путину фактически признал, что Ереван проиграл войну в Карабахе.