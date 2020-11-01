Ереван, , 18:20 — REGNUM В посольстве России в Армении опровергли информацию о гибели двух российских пограничников на границе с Арменией. Об этом 1 ноября сообщается в заявлении дипломатического ведомства на официальной странице в Facebook.

«В связи с обращениями представителей средств массовой информации с просьбой прокомментировать появившиеся сразу в нескольких источниках «сведения» о гибели двух российских пограничников сообщаем, что это не соответствует действительности», — подчеркнули в посольстве.

Дипломаты призвали представителей СМИ аккуратно относиться к подобным информационным «вбросам».

Напомним, ранее 28 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил, что на границе Армении и Нагорного Карабаха размещаются российские пограничники. Глава армянского правительства подчеркнул, что в данном факте нет ничего необычного.