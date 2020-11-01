Кишинёв, , 17:48 — REGNUM Явка на президентских выборах в Молдавии превысила 33,3%. Об этом 1 ноября сообщил секретарь центральной избирательной комиссии республики Максим Лебединский.

«По предварительным данным, явка превысила требуемый порог — 33,3% от числа внесенных в списки избирателей, поэтому выборы могут считаться состоявшимися», — подчеркнул представитель комиссии в комментарии ТАСС.

Напомним, на пост главы Молдавии претендуют восемь кандидатов. По данным опросов общественного мнения, фаворитом гонки является действующий президент страны Игорь Додон.

Для победы на выборах в первом туре одному из кандидатов необходимо набрать свыше 50% голосов избирателей. Если этого не произойдет, то двое сильнейших кандидатов выйдут во второй тур.