Франкфурт-на-Майне, Германия, , 17:43 — REGNUM В центре немецкого города Франкфурт-на-Майне толпа молодых людей совершила нападение на сотрудников правопорядка. Об этом 1 ноября сообщает издание Bild.

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Полицейских, патрулировавших один из участков города, атаковали порядка 800 человек, бросая в них камни и бутылки.

На помощь силовикам поспешило подкрепление, в результате столкновений девять человек были задержаны, в настоящее время восемь из них вышли на свободу.

Как отметили журналисты издания, причиной агрессивного поведения подростков стали карантинные меры, принятые в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.