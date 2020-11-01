Франкфурт-на-Майне, Германия, 1 ноября 2020, 17:43 — REGNUM В центре немецкого города Франкфурт-на-Майне толпа молодых людей совершила нападение на сотрудников правопорядка. Об этом 1 ноября сообщает издание Bild.
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Полицейских, патрулировавших один из участков города, атаковали порядка 800 человек, бросая в них камни и бутылки.
На помощь силовикам поспешило подкрепление, в результате столкновений девять человек были задержаны, в настоящее время восемь из них вышли на свободу.
Как отметили журналисты издания, причиной агрессивного поведения подростков стали карантинные меры, принятые в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.