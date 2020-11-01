Анкара, , 17:43 — REGNUM Попытки оказать экономическое давление на Турции обречены на провал. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, сообщил 1 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с представителями Партии справедливости и развития в провинции Самсун.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган Tccb.gov.tr

«Попытки ослабить Турцию терроризмом провалились, — сказал Эрдоган. — Турцию не смогли сломить и попыткой переворота, заковать в цепи угрозами или санкциями».

По его словам, «давлением на экономику» Турцию также не смогут ослабить.

Как передавало ИА REGNUM, 30 октября турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что произведённую в стране вакцину от коронавируса могут начать применять уже весной 2021 г.

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