Киев, , 15:49 — REGNUM Национальное агентство Украины по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) заявляет, что Конституционный суд нарушил конституцию по крайней мере дважды, что и повлекло за собой нынешний кризис.

Соответствующее заявление обнародовано 1 ноября.

Данное заявление является ответом на обращение Венецианской комиссии, которая просит Верховную раду не принимать законопроект президента Украины Владимира Зеленского о роспуске КСУ.

Ведомство отмечает, что суд вмешался в полномочия парламента и принял решение относительно тех положений законодательства, которые вообще не обжаловались.

Также в НАПК информируют, что в отношении как минимум трех судей КСУ — Владимира Мойсыка, Игоря Слиденко и Ирины Завгородней — длилась процедура по привлечению к административной и уголовной ответственности по тем положениям антикоррупционного законодательства, которые Конституционный суд в итоге и отменил.

ИА REGNUM напоминает, что 27 октября Конституционный суд Украины отменил часть положений антикоррупционных законов. В офисе президента Украины приняли решение о роспуске суда через решение Верховной рады (хотя формально таких полномочий нет). У Зеленского объяснили, что на рассмотрении КС находятся все ключевые реформы, принятые властью за последние время.