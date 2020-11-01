Минск, , 15:48 — REGNUM В Минске сотрудники правоохранительных органов задержали семнадцать человек в связи с очередной акцией протеста, которая проходит сегодня, 1 ноября, в белорусской столице. Об этом сообщает пресс-служба правозащитной организации «Весна».

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В списке задержанных, опубликованном правозащитниками, числится журналист ТАСС Юрий Шамшур, которого правоохранители отпустили. Также силовики задержали гражданина России Алексея Андреева, которого доставили в Первомайское РУВД.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня перед началом акции протеста недовольных президентскими выборами очевидцы заметили в Минске колонну бронированных вездеходов с пулеметами на крыше.