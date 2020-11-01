Киев, , 15:36 — REGNUM Реализация кризисного сценария президента Зеленского по замене всего состава Конституционного суда зависит от возможности собрать в парламенте как минимум 226 голосов, а желательно и больше, в поддержку президентского законопроекта.

Об этом пишет в своем блоге украинский политолог Владимир Фесенко, комментируя развернувшийся в стране конституционный кризис.

Вместе с тем эксперт отмечает, что сделать это будет «крайне сложно».

«И президенту, и руководству его офиса сейчас надо проводить личные встречи со всеми депутатами, чтобы была консолидированная позиция всей фракции, а не просто обсуждать эту тему во внутрифракционных чатах. Также необходимо в ближайшие дни провести политические консультации с руководителями парламента, всех партийных фракций и депутатских групп для обсуждения путей выхода из возникшего кризиса», — отмечает эксперт.

Фесенко отмечает, что если станет очевидно, что 226 голосов за президентский законопроект не набирается, возникнет «патовая ситуация».

«Президент не сможет реализовать свой сценарий разрешения нынешнего политико-правового кризиса, и его противники не смогут сместить главу государства… Если противники президента Зеленского попытаются вывести из состава фракции «Слуга народа» несколько десятков депутатов и инициировать смену парламентского большинства и правительства, а также начать процедуру импичмента главы государства, тогда с высокой вероятностью президент может распустить парламент и назначить досрочные парламентские выборы. У него тогда останется единственный выход — апеллировать к обществу. Но и парламентские выборы, с высокой вероятностью, не разрешат сами по себе возникший политико-правовой кризис», — предполагает специалист.

Фесенко отмечает, что по результатам внеочередных парламентских выборов в Верховной раде будут доминировать три партии («Слуга народа», ОПЗЖ и «Европейская солидарность»), которые вряд ли смогут договориться между собой о создании дееспособной парламентской коалиции, и тогда «патовая ситуация» только усугубится.

ИА REGNUM напоминает, что 29 октября президент Зеленский зарегистрировал в парламенте законопроект, которым предлагается лишить полномочий весь состав Конституционного суда Украины и назначить новый. По законодательству Украины ни президент, ни парламент полномочий для такого рода решений не имеют. Предполагается, что Рада может рассмотреть инициативу Зеленского уже в ближайший вторник, 3 ноября.