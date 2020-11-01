Москва, , 15:20 — REGNUM Министр транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих, который возглавляет это министерство с 2018 года, в ближайшее время может уйти в отставку. Об этом сообщает РБК со ссылкой на свои источники.

Евгений Дитрих Mintrans.ru

По данным этих источников, в правительстве активно обсуждают предстоящую отставку Дитриха и возможные кандидатуры на пост министра транспорта.

Утверждается, что это министерство может возглавить один из двух заместителей Дитриха — либо глава Росавтодора Андрей Костюк, либо глава Росавиации Александр Нерадько.

Ещё один кандидат на пост главы Минтранса — глава «Аэрофлота» Виталий Савельев.

Официально в правительстве и Минтрансе эту информацию не комментируют.

Напомним, что Дитрих стал министром транспорта в мае 2018 года. О его возможной отставке говорили ещё весной 2020 года, но из-за пандемии коронавируса отставка не произошла. Стоит отметить, что транспортная отрасль сильно пострадала в результате экономического кризиса, вызванного пандемией. Особенно досталось авиаперевозкам.