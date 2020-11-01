Кишинёв, , 15:45 — REGNUM В Молдавии явка избирателей на выборах президента по состоянию на 14:00 (15:00 мск) составила 25,35%, о чем свидетельствуют данные центральной избирательной комиссии.

За семь часов с начала голосования проголосовал 714 241 избиратель, из которых 336 109 (47,06%) проголосовавших — мужчины, 378 132 (52,94%) — женщины.

Напомним, сегодня, 1 ноября в Молдавии проходят президентские выборы. Гражданам республики предстоит выбрать президента из восьми кандидатов. На пост главы республики претендуют восемь кандидатов. Действующий лидер Молдавии Игорь Додон, кандидат от «Нашей партии» Ренато Усатый, кандидат от «Платформы «Достоинство и правда» Андрей Нэстасе, от «Либерал-демократической партии Молдавии» — Тудор Делиу, Виолета Иванова — от партии «Шор», Майя Санду — от партии «Действие и солидарность», Октавиан Цыку — от «Партии Национального единства» и Дорин Киртоакэ от избирательного блока UNIREA.

Для молдавских избирателей на территории республики в 07:00 (08:00 мск) открылись 2004 избирательных участка, 139 участков открылись для граждан Молдавии за границей. Голосование завершится в 21:00 (22:00 мск).

Для того, чтоб выборы президента Молдавии были признаны состоявшимися необходимо, чтобы в голосовании приняли участие не менее трети граждан, включенных в списки избирателей.