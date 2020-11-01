Минск, , 15:04 — REGNUM В Минске перед началом очередной воскресной акции протеста недовольных результатом президентских выборов очевидцы заметили бронированные вездеходы с пулеметами, сообщает 1 ноября Интерфакс.

Протестующие в Минске (с) ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Белоруссия: протесты не утихают — трансляция»

Источник сообщает, что утром в центральную часть белорусской столицы ввели бронетехнику. Сегодня помимо десяти бронетранспортеров в Минске на проспекте Победителей заметили колонну из нескольких броневездеходов, на крыше которых размещены крупнокалиберные пулеметы. Военная техника была без номеров и проследовала в направлении стелы «Минск — город-герой».

Читайте также: Лукашенко о протестах: «С сегодняшнего дня в плен никого не берём»

Напомним, 30 октября в Минске в президентском дворце во время церемонии представления коллективу министерства внутренних дел нового министра Ивана Кубракова и начальника ГУВД Мингорисполкома Михаила Гриба Александр Лукашенко высказался о более радикальных мерах в целях преодоления дестабилизации общественно-политической обстановки в республике.