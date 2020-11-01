Киев, , 13:48 — REGNUM Политическая система Украины в настоящий момент «трещит по швам», заявил в своем комментарии 1 ноября украинский политолог Виктор Небоженко.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Эксперт констатирует, что цепь взаимных странных юридических ошибок и политических решений Верховной рады, Конституционного суда и президента Украины привела к резкому обострению политической обстановки в стране — «к радости наших ненасытных и шаловливых олигархов и их зарубежных партнеров».

«С другой стороны, хорошо видно, что кто-то, пользуясь неопытностью Зеленского, умело подталкивает президента Украины к отчаянным поступкам, которые чудесным образом должны вернуть ему уважение и доверие украинского общества. Это ведь так легко — от роли талантливого артиста оригинального жанра, счастливо ставшего «народным» президентом Украины, перейти к роли последнего «справедливого» диктатора Европы, вместо Лукашенко, и тем самым оттолкнуть от себя Запад», — отметил Небоженко.

Вместе с тем политолог предполагает, что, в случае дальнейшего обострения конституционного кризиса на Украине, авторитарную власть может получить не президент Зеленский, а какой-то «другой человек» или даже «группа товарищей».

«Это будет местное политбюро или украинская Директория, где президенту Зеленскому будет уготована своя незавидная роль», — прогнозирует Небоженко.

ИА REGNUM напоминает, что 27 октября Конституционный суд Украины принял решение, которым отменил статью Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за недостоверное декларирование, а также признал неконституционными положения ряда «антикоррупционных» законов. В свою очередь, президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагается полностью сменить состав КС. Хотя ни президент, ни парламент таких полномочий не имеют, власти страны настаивают, что могут действовать по такому сценарию, поскольку судьи своим решением готовили государственный переворот. Категорически против инициативы Зеленского уже выступили несколько западных институций: в частности, Венецианская комиссия и GRECO.