Киев, , 13:36 — REGNUM На Украине сегодня, 1 ноября, политики обсуждают заявление Венецианской комиссии к властям страны о том, что прекращение полномочий судей Конституционного суда, даже по уважительной причине, является «вопиющим нарушением», передает корреспондент ИА REGNUM.

В частности, депутат Рады и глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук отмечает, что противозаконные действия президента Зеленского по вмешательству в работу Конституционного суда Украины и невыполнению его решений очевидно направлены на лишение судебной власти независимости и расправу над ее судьями — «и реакция Европы на сложившуюся ситуацию с КСУ не заставила себя ждать».

Политик подчеркнул, что окружение Зеленского стремится скрыть свое желание уничтожить независимость судебной системы.

«Зеленский и его команда хотят, чтобы судебная система стала карманной за некими «договоренностями» с послами G7, Европарламентом и другими лицами, которые, как и президент Украины, и Верховная рада, не имеют никаких полномочий для роспуска Конституционного суда и прекращения полномочий его судей, а многочисленные заявления по этому поводу являются циничной манипуляцией», — сказал Медведчук.

Приводя цитату из письма Венецианской комиссии, адресованного украинскому правительству, политик отметил, что президенту Украины четко указали на то, что в его действиях есть грубые нарушения конституции.

«Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия) опубликовала письмо к председателю Верховной рады Дмитрию Разумкову, в котором крайне негативно отозвалась о законопроекте Зеленского: «Доверие нужно заслужить, однако это подлежит осуществлению только в системе, которая уважает Конституцию и принцип верховенства закона. Прекращение полномочий судей является грубым нарушением Конституции и основополагающего принципа разделения власти. Нарушение Конституции, даже по уважительной причине, не может привести к культуре конституционализма и уважению к верховенству права, которых придерживаются и в борьбе с коррупцией», — идет речь в письме Венецианской комиссии.

Медведчук отметил, что у Венецианской комиссии есть все основания говорить о грубых нарушениях конституции Украины в данном случае.

«Так, статья 1512 конституции Украины четко указывает, что «решения и заключения, принятые Конституционным судом Украины, являются обязательными, окончательными и не могут быть обжалованы». Решение об освобождении от должности судьи Конституционного суда Украины может иметь место исключительно в порядке, установленном статьей 1491 конституции Украины. Прекращение полномочий судей КС осуществляется голосованием не менее 2/3 судей от конституционного состава КС. Есть все основания рассматривать законодательную инициативу президента, действия членов Совета национальной безопасности и обороны Украины и правительства Украины как незаконное вмешательство в деятельность Конституционного суда, невыполнение его решений, а эти действия, как и оценка судебных решений, вступивших в законную силу, содержат признаки преступлений, предусмотренных статьями 109, 344, 376 и 382 Уголовного кодекса Украины», — заявил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

В заключение лидер оппозиции подчеркнул, что нельзя допустить, чтобы на Украине произошла узурпация власти.

«Уверен, что решение Венецианской комиссии должно стать холодным душем для президента Украины Зеленского и его окружения. Вывод Венецианской комиссии однозначен: прекращение полномочий судей является вопиющим нарушением Конституции и фундаментального принципа разделения власти. Нельзя допустить установления в стране диктатуры правого нигилизма и действий, направленных на узурпацию власти», — резюмировал Медведчук.

ИА REGNUM напоминает, что политический кризис вокруг Конституционного суда Украины случился после решения суда, объявленного 27 октября, в котором признавались незаконными ряд «антикоррупционных» реформ и решений. В ответ, после заседания Совнацбеза, Зеленский внес в Раду проект закона о прекращении полномочий всех конституционных судей, хотя по закону ни у президента, ни у парламента таких полномочий нет. 31 октября представитель президента в КСУ Федор Вениславский в эфире украинского телевидения подтвердил, что, несмотря на позицию отдельных западных институций, прекращение полномочий судей КС является единственным возможным выходом из сложившейся ситуации.

Ранее Медведчук заявлял, что, делая выбор в пользу унизительных требований кредиторов и наплевав на интересы собственных граждан, власть в очередной раз доказала, что центры управления решениями украинского правительства находятся в Брюсселе и Вашингтоне, и уж никак не в Киеве.