Кишинёв, , 14:01 — REGNUM В Молдавии явка избирателей на выборах президента по состоянию на 12:00 (13:00 мск) составила 16,26%, о чем свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии, которые постоянно обновляются.

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Спустя пять часов с момента начала голосования проголосовали 456 928 граждан республики, из которых 220 012 избирателей (48,15%) — мужчины, 236 916 избирателей (51,85%) — женщины.

Напомним, сегодня, 1 ноября, граждане Молдавии избирают главу государства. В Молдавии зарегистрировано восемь кандидатов на главный пост в стране, среди которых действующий президент Молдавии Игорь Додон. В республике для голосования в 07:00 (08:00 мск) открылись 2004 избирательных участка, 139 участков открылись для голосования граждан Молдавии, которые находятся за границей. Голосование завершится в 21:00 (22:00 мск).