Киев, 1 ноября 2020, 11:49 — REGNUM Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию в Донбассе Леонид Кравчук обвинил Россию, ДНР и ЛНР в попытках «остановить процесс продвижения» к миру. Об этом он заявил 31 октября в программе «Украина с Тиграном Мартиросяном» на телеканале «Украина 24».
Кравчук отметил, что за месяцы после заключения очередных соглашений о соблюдении режима тишины, по информации мониторинговой миссии ОБСЕ, было порядка двух тысяч «мелких» нарушений, а недавно погибли двое военнослужащих ВСУ и двое были ранены.
В качестве примера в целях «подтверждения» своих слов Кравчук напомнил о реакции РФ и республик Донбасса в связи с постановлением Верховной рады Украины об отмене местных выборов в Донбассе. По словам Кравчука, Россия и республики Донбасса месяц требовали от делегации Украины в ТКГ отменить данное постановление.
Также глава украинской делегации в ТКГ переключился в своих рассуждениях о ситуации в Донбассе и роли России в ней к ситуации внутри Украины, в связи с чем также обвинил Российскую Федерацию во влиянии на происходящее в стране, комментируя конституционный кризис в стране. По словам Кравчука, влияние Кремля на ситуацию внутри Украины точно есть, но он не знает, какое оно.
Напомним, ранее Украина заявила о гибели двух своих военнослужащих в Донбассе. В связи с этим по инициативе Киева было созвано внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию в Донбассе, По итогам которого стороны договорились продолжать соблюдение режима прекращения огня. Следующее заседание ТКГ запланировано на 10 ноября текущего года.
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