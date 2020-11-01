Киев, , 11:49 — REGNUM Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию в Донбассе Леонид Кравчук обвинил Россию, ДНР и ЛНР в попытках «остановить процесс продвижения» к миру. Об этом он заявил 31 октября в программе «Украина с Тиграном Мартиросяном» на телеканале «Украина 24».

Кравчук отметил, что за месяцы после заключения очередных соглашений о соблюдении режима тишины, по информации мониторинговой миссии ОБСЕ, было порядка двух тысяч «мелких» нарушений, а недавно погибли двое военнослужащих ВСУ и двое были ранены.

«Я сейчас на этой видеоконференции, которую мы проводим, вижу, что та сторона — Россия и ОРДЛО (ЛНР и ДНР — ИА REGNUM) , я связываю — это одно и то же, ищут, без преувеличения, причины, чтобы за что-то зацепиться и на этом остановить процесс улучшения или продвижения вперед относительно мир а . Все делается для этого», — заявил Кравчук .

В качестве примера в целях «подтверждения» своих слов Кравчук напомнил о реакции РФ и республик Донбасса в связи с постановлением Верховной рады Украины об отмене местных выборов в Донбассе. По словам Кравчука, Россия и республики Донбасса месяц требовали от делегации Украины в ТКГ отменить данное постановление.

«Теперь они предложили так называемую дорожную карту дальнейшего движения к миру, так называемую дорожную, так как « дорожная карта» — это термин, который уже употреблялся до этого соответственно и в Париже, и в Берлине, и «большой четверкой» . То есть это реально. И будут они в дальнейшем искать такое », — отметил он.

Также глава украинской делегации в ТКГ переключился в своих рассуждениях о ситуации в Донбассе и роли России в ней к ситуации внутри Украины, в связи с чем также обвинил Российскую Федерацию во влиянии на происходящее в стране, комментируя конституционный кризис в стране. По словам Кравчука, влияние Кремля на ситуацию внутри Украины точно есть, но он не знает, какое оно.

«Основное, главное задание России — это уничтожить Украину», — подвел итог сказанному Кравчук.

Напомним, ранее Украина заявила о гибели двух своих военнослужащих в Донбассе. В связи с этим по инициативе Киева было созвано внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию в Донбассе, По итогам которого стороны договорились продолжать соблюдение режима прекращения огня. Следующее заседание ТКГ запланировано на 10 ноября текущего года.

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