Кишинёв, , 11:30 — REGNUM В Молдавии явка избирателей на президентских выборах по состоянию на 10:00 (11:00 мск) составила 7,08%, об этом свидетельствуют постоянно обновляющиеся данные центральной избирательной комиссии.

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Спустя три часа от начала голосования на выборах президента Молдавии проголосовали 198 352 молдавских избирателя. 99 418 (50,12%) из которых — мужчины, 98 934 (49,88%) — женщины.

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Напомним, сегодня, 1 ноября, в Молдавии проходит голосование на выборах президента. В выборах принимают участие восемь кандидатов, среди которых действующий президент Молдавии Игорь Додон. В Молдавии для голосования в 07:00 (08:00 мск) открылись 2004 избирательных участка, 139 участков работают для граждан Молдавии за границей. Голосование завершится в 21:00 (22:00 мск).