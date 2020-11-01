Бишкек, , 10:47 — REGNUM В Киргизии в центральную избирательную комиссию поступили четыре заявления о выдвижении кандидатов в президенты республики на досрочных выборах, сообщает 31 октября Sputnik со ссылкой на данные ЦИК.

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Таким образом на должность президента Киргизии претендуют: лидер партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров, директор ОсОО «Аурдин» Арстанбек Абдылдаев, председатель правления ОФ «Возрождение историко-культурного наследия и духовности «Древняя кочевая цивилизация» Кубан Чороев и президент ОО «Лидер-Антикризис» Назарбек Нышанов.

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Напомним, выборы президента Киргизии назначены ЦИК на 10 января 2021 года. Ранее о намерении выдвинуть свою кандидатуру на внеочередных выборах президента заявил исполняющий обязанности президента Киргизии Садыр Жапаров. В связи с этим он пообещал уйти с должности исполняющего обязанности главы государства перед выборами, так как законодательство республики запрещает исполняющему обязанности президента выдвигать свою кандидатуру на выборах президента.

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