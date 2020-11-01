Кишинёв, , 09:57 — REGNUM В Молдавии все избирательные участки начали работу в 07:00 (08:00 мск), голосование происходит в нормальном режиме и без существенных инцидентов, сообщают 1 ноября «Арументы и факты в Молдове» со ссылкой на председателя ЦИК Дорина Чимила.

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По словам председателя центральной избирательной комиссии, на избирательных участках были предприняты все необходимые меры для противодействия распространению коронавируса. Он также отметил, что граждане с симптомами инфицирования коронавирусом могут запросить урну для голосования на дом до 15:00 (16:00 мск).

Для голосования на выборах президента отпечатали 3 млн 490 тыс бюллетеней с учетом избирателей, которые будут голосовать за границей. Для граждан Молдавии, которые будут голосовать за рубежом избирательные участки также уже открылись в таких странах, как Япония, Китай, Азербайджан, ОАЭ, Россия, Румыния, Турция, Греция, Украина, Эстония, Литва, Латвия и других государствах.

Напомним, сегодня, 1 ноября, в Молдавии проходят выборы президента. Голосование на избирательных участках завершится в 21:00 (22:00 мск).