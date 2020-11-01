Кишинёв, , 09:03 — REGNUM В Молдавии сегодня, 1 ноября, в 07:00 (08:00 мск) открылись избирательные участки, на которых граждане будут избирать главу государства.

Работа избирательных участков завершится в 21:00 (22:00 мск).

По данным центральной избирательно комиссии в республике для голосования открыты 2004 избирательных участка. 139 избирательных участков откроются для избирателей за рубежом. Общий тираж бюллетеней для избирателей по данным ЦИК Молдавии составил более 2,9 млн экземпляров.

На пост президента Молдавии претендуют восемь кандидатов. Действующий лидер Молдавии Игорь Додон, кандидат от «Нашей партии» Ренато Усатый, кандидат от «Платформы Достоинство и правда» Андрей Нэстасе, от «Либерал-демократической партии Молдавии» — Тудор Делиу, Виолета Иванова — от партии «Шор», Майя Санду — от партии «Действие и солидарность», Октавиан Цыку — от «Партии Национального единства» и Дорин Киртоакэ (избирательный блок «UNIREA»).

В Молдавии глава государства избирается сроком на четыре года. Президентом Молдавии может стать гражданин республики, достигший на момент выборов возраста 40 лет, обладающий избирательным правом, проживающий или проживавший на территории Молдавии не меньше десяти лет и владеющий государственным языком.

Для признания выборов состоявшимися необходимо, чтоб в голосовании приняли участие не менее трети граждан, включенных в списки избирателей.