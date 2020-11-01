Гонконг, Китай, , 07:09 — REGNUM Как минимум семерых оппозиционных политиков из числа депутатов и экс-депутатов Законодательного совета были задержаны полицией в Гонконге. Об этом 1 ноября сообщает радиостанция RTHK.

Задержания были связаны с делом о беспорядках и потасовках в парламенте, которые произошли в мае текущего года в зале заседания. Уточняется, что среди задержанных был глава Демократической партии Ху Чживэй.

Законодательный совет Гонконга — это однопалатный парламент из 70 депутатов. Часть из них избирается прямым голосованием по территориальным округам, вторую часть выдвигают в парламент по профессиональному признаку представители отраслевых сообществ. Выборы парламент должны были состоятся в Гонконге 6 сентября текущего года, однако были перенесены на год в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по коронавирусу.

Ранее ИА REGNUM сообщало о переносе на год выборов в Законодательный совет Гонконга.

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