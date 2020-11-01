Вашингтон, , 05:40 — REGNUM Проработку процедуры передачи власти в случае победы на президентских выборах кандидата от демократов Джозефа Байдена начал ряд лиц из окружения действующего президента США Дональда Трампа. Об этом 1 ноября сообщил телеканал CNN.

По данным телеканала, речь идёт о главе аппарата администрации Белого дома Марке Медоузе и помощнике президента, отвечающем за политическую координацию в Белом доме, Кристофере Лидделе. Они сотрудничают с избирательным штабом Байдена, прорабатывая процесс передачи государственных дел, чтобы сделать его наименее болезненным в случае победы демократа.

Отмечается, что переходная команда Байдена насчитывает уже около 150 человек. В случае победы на выборах кандидата от демократов состав команды расширится до 300 человек. Все члены команды работают дистанционно, в их обязанности входит формирование списков кандидатов на различные должности и подготовка проектов первых указов Байдена после его вступления в должность.

Представители Байдена при этом готовы к наихудшему для демократа сценарию, учитывая неоднократные заявления Трампа о намерении оспорить результаты голосования в случае проигрыша на выборах. Байден осведомлён о работе команды, но из присущего ему суеверия не намерен принимать какие-либо кадровые решения до исхода выборов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о создании подразделения Нацгвардии в США для подавления возможных беспорядков после всеобщих выборов в стране, которые состоятся 3 ноября.

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