Тбилиси, , 05:20 — REGNUM Принять участие в акции протеста против результатов парламентских выборов призвала граждан оппозиция в Грузии. С соответствующим заявлением выступила 1 ноября один из лидеров оппозиции, член партии «Единое национальное движение» Ника Мелия.

Мелия призвала граждан выйти на проспект имени Шота Руставели в Тбилиси 1 ноября. Также Мелия отметил, что выборы были сфальсифицированы и являются нелегитимными.

Ника Мелия «Это были не выборы, это была война, и мы эту войну не проиграли» — заявил Мелия.

Лидер партии «Лейбористов» Шалва Нателашвили уточнил, что протестные акции будут продолжаться до тех пор, пока правительством не будут назначены повторные выборы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» набрала 54,72% голосов по результатам подсчётов с 28,2% участков. Кроме того, мажоритарные представители этой партии победили на всех 30 одномандатных участках.

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