Тбилиси, , 05:02 — REGNUM Итоги парламентских выборов считают нелегитимными представители оппозиционных партий в Грузии. Об этом 1 ноября заявили лидеры оппозиции в ходе брифинга после публикации первых результатов голосования.

Лидеры грузинской оппозиции собрались на переговоры после объявления Центризбиркомом первых результатов выборов и уже заявили о своих сомнениях в их легитимности. Кроме того, Пикрия Чихрадзе, Губаз Саникидзе и Георгий Барамидзе утверждают, что выборы были тотально сфальсифицированы и уже обсуждают план совместных действий. Оппозиционеры призвали граждан принять участие в акции протеста, отметив, что протестные акции будут продолжаться до тех пор, пока правительство не назначит повторные выборы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по предварительным результатам парламентских выборов в Грузии лидирует правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», которая набрала 54,72% голосов по результатам подсчётов с 28,2% участков.

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