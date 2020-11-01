Тбилиси, , 04:49 — REGNUM Партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» набрала 54,72% голосов по результатам подсчётов с 28,2% участков. Данные были размещены 1 ноября Центральной избирательной комиссией (ЦИК) на официальном портале результатов выборов.

За правящую партию «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» проголосовали более 193 тысяч избирателей. Второй результат у оппозиционного блока «Сила в единстве», за него проголосовали 23,61% или около 83 тысяч избирателей. Всего, по предварительным подсчётам, в парламент прошли пять партий и два блока.

Глава ЦИК Тамара Жвания отметила, что выборы состоялись в спокойной обстановке, за исключением единичных случаев. Парламентские выборы в Грузии проходили по смешанной системе. 120 депутатов из 150 будут избраны по партийным спискам, а 30 изберут по мажоритарным округам. Сформировать правительство получит право партия, набравшая более 40% голосов. В выборах приняли участие 48 партий и два блока.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что явка на парламентских выборах в Грузии превысила 56%.

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