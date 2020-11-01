Вашингтон, , 04:08 — REGNUM Меморандум в поддержку добычи углеводородов методов гидравлического разрыва пласта (фрекинг) подписал действующий президент США Дональд Трамп. Текст документа 31 октября распространила пресс-служба администрации Белого дома.

В документе сформулирована политика по защите рабочих мест, экономических возможностей и национальной безопасности путём обеспечения поддержки метода фрекинга и других технологий для добычи и использования природных ресурсов. Меморандум предписывает задействованным официальным лицам изучить потенциальные последствия запрета, либо ограничения использования этих технологий. В частности, предполагается оценить воздействие запрета подобной деятельности на рост безработицы в энергетической и других областях экономики.

Фрекинг является дешёвым способом добычи углеводородов, по мнению экологов, его применение способствует загрязнению окружающей среды. Добыча углеводородов таким методом популярна в ряде штатов США. Трамп полагает, что принятие меморандума повысит его популярность в этих штатах и повлияет на победу в предстоящих президентских выборах.

Ранее ИА REGNUM сообщало о заявлении президента США Трампа, что в случае победы на выборах его соперника Джозефа Байдена поток беженцев в США возрастёт в семь раз.

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