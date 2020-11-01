Грейам, , 03:32 — REGNUM Демонстрантов, вышедших на акцию в поддержку предстоящих президентских выборов, разогнали сотрудники полиции в американском штате Северная Каролина. Об этом 31 октября сообщает газета The News&Observer.

В акции, которая состоялась в городе Грейам в округе Аламанс, приняли участие около 200 человек. Митингующие прошли по улице, громко призывая людей принять участие в голосовании на выборах. Затем толпа двинулась к зданию суда, где несколько человек выступили перед собравшимися.

Ещё до завершения всех выступлений сотрудники полиции приказали митингующим разойтись, но люди отказались выполнить требование полицейских. После этого сотрудники правоохранительных органов демонтировали звуковое оборудование и применили перцовый газ против собравшихся. Были задержаны 12 человек, в результате действий полицейских пострадали несколько человек, в том числе дети.

Ранее ИА REGNUM сообщало о создании в США Нацгвардии для подавления возможных беспорядков в стране после всеобщих выборов, которые состоятся 3 ноября.

Читайте ранее в этом сюжете: В Нацгвардии США создали группу по подавлению уличных беспорядков