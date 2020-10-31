* талибов — запрещённая в России организация

Лансинг, США, , 23:52 — REGNUM Кандидат в президенты Соединенных Штатов от Демпартии Джозеф Байден обвинил действующего главу государства Дональда Трампа в бездействии в вопросе о якобы попытках России выплачивать сторонникам движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) денежное вознаграждение за нападения на военнослужащих США.

«За головы американских солдат, служащих в Афганистане, назначают награду. А Трамп слишком напуган, чтобы перечить (президенту России Владимиру Путину)», — сказал Байден, выступая перед своими сторонниками в штате Мичиган.

Также Байден в очередной раз обвинил Трампа в снижении авторитета США в мире и нагнетании напряженности в отношениях с союзниками по НАТО и ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, президентские выборы в США состоятся 3 ноября. Основными соперниками являются действующий президент-республиканец Дональд Трамп и его оппонент от демократов Джо Байден.

Явка на предварительных выборах в 2020 году уже превысила 58% от всей явки общенациональных выборов в 2016 году. Ожидается, что общая явка в текущем году может составить 138 млн.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал своих сотрудников лично приходить на избирательные участки и голосовать. По его словам, это необходимо, чтобы у избирателей не украли их голоса.

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