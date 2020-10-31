Вашингтон, , 23:29 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что в случае победы демократа Джо Байдена на выборах главы государства число беженцев в США увеличится на 700%.

Выступая перед своими сторонниками в штате Пенсильвания, американский лидер напомнил, что ранее он приостановил въезд в страну беженцев из стран, которые охвачены терроризмом.

«Байден обещает увеличить число беженцев на 700%. Это сделка между Байденом и сумасшедшим (сенатором Сандерсом) Берни», — сказал Трамп.

Он добавил, что Байден и Берни «договорились увеличить число беженцев из самых опасных очагов насильственного терроризма, включая Сирию, Сомали и Йемен».

Как сообщало ИА REGNUM, президентские выборы в США состоятся 3 ноября. Основными соперниками являются действующий президент-республиканец Дональд Трамп и его оппонент от демократов Джо Байден.

Явка на предварительных выборах в 2020 году уже превысила 58% от всей явки общенациональных выборов в 2016 году. Ожидается, что общая явка в текущем году может составить 138 млн.

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