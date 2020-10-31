Баку, , 23:13 — REGNUM Информация минобороны Армении об обстреле Азербайджаном позиций на армянский территории не соответствует действительности. Об этом 31 октября сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

«Информация о якобы ведении азербайджанской армией боевых действий в направлении села Давид-Бек близ города Гафан не соответствует действительности», — сообщили в ведомстве.

В минобороны Азербайджана заявили, что подразделения их вооруженных сил «открыли ответный огонь по огневым точкам противника, подвергшего артиллерийскому обстрелу территорию Губадлы с указанного направления».

Как передавало ИА REGNUM, 31 октября МИД Армении сообщил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой начать консультации для определения форм поддержки по обеспечению безопасности Армении.

Россия и Армения входят в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В случае агрессии против одной из стран-участниц, другие участники ОДКБ должны вступиться за подвергшуюся агрессии сторону.

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