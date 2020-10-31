Москва, , 23:16 — REGNUM Заявление президента Нагорного Карабаха Араика Арутюняна об угрозе захвата региона вооруженными силами (ВС) Азербайджана вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане оставили соответствующие комментарии 31 октября в сервисе «Яндекс.Новости».

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»Думаю, что ему не о территории стоит думать, а о том, что там люди гибнут. Не бывает одной стороны виноватой, это как в браке. Но стоит решать проблему, чтобы дети этой территории не погибали. Очень жаль, что в таком возрасте именно дети становятся свидетелями такого ужаса, вместо нормального детства», — пишет пользователь под псевдонимом «Гном Гномыч».

Ряд пользователей расценили такое заявление, как хорошую новость. Таким образом, надеются они, война скоро закончится и люди на данной территории перестанут в ней гибнуть.

«Хорошая новость. Скорее бы … прекратилась бы война», — считает пользователь «Кавказ-Урал».

Другие оказались уверены в том, что глава НКР попросту водит Азербайджан за нос. По их видению, руководство Карабаха готовит некий «переломный ход в конфликте».

«Это тактический ход. Об этом не говорили бы, так открыто. Что-то намечается грандиозное. Что-то арцахцы задумали», — поделился мнением пользователь zero12031982.

Отдельные пользователи указали на то, что такая плачевная ситуация для Армении сложилась по вине тех представителей республики, которые уехали за её границы. По мнению комментаторов, армянам следует вернуться на Родину и помочь ей в отстаивании своих интересов.

«Армян так много. Они сила, а вот как же получилось, что интересы Армении отстаивать некому. Диаспора большая и не бедная, а национальная армия маленькая и слабовооружённая. Армянский народ разъехался по миру и теперь наблюдает, как страдает Родина? Или Родина и любовь к ней неактуальны среди уехавших подальше?» — обращается Иван.

Нашлись и те, кто предложил обратить внимание на одну из работ художника Сальвадора Дали, где один из нарисованных персонажей указывает на кавказский регион. Они уверены, что это является предсказанием начала великих геополитических перемен.

«Все что сегодня мы видим в Карабахе, было предсказано великим художником Сальвадором Дали! Советую всем найти его картину «Новый геополитический мир. Рождение нового человека». Там он зашифровал все, обратите внимание, куда именно он указывает!» — написал Элчин Б.

Напомним, 30 октября президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян заявил об угрозе захвата региона ВС Азербайджана.