Ереван, , 22:50 — REGNUM Перемирия в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха без четких механизмов верификации быть не может, заявил 31 октября официальный представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

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«Пока не будут созданы четкие механизмы верификации и не будет понятно, какая сторона нарушает режим прекращения огня, перемирия не будет», — сказал он, добавив, что несколько договоренностей о перемирии были нарушены.

Как сообщало ИА REGNUM, бои в Карабахе продолжаются с 27 сентября. Армянская сторона явно проигрывает войну — азербайджанской армии удалось взломать оборону войск НКР и занять довольно значительную территорию, особенно в долине реки Аракс. Бои идут на подступах к городу Шуша.

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