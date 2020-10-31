Москва, , 22:26 — REGNUM Заявление представителя Еврокомиссии Эрика Мамера о том, что против Венгрии, которая планирует закупить вакцину от COVID-19 у России без согласования с ЕС, будут приняты меры, вызвало бурное обсуждение в сети. Пользователи выразили своё мнение 31 октября в сервисе «Яндекс.Новости».

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»Касаясь вакцины, от COVID-19, все страны прекрасно осознавали, что непременно начнётся борьба за рынок продаж этой вакцины. Еврокомиссия своей выгоды не уступит, это же очевидно! Всё должно строго контролироваться только ей! Вот только вопрос кто будет контролировать её саму?!» — пишет Семёнов Г.

Многие пользователи уверены, что такое отношение Еврокомиссии к членам ЕС говорит о полной потере суверенитета стран-участников союза. Даже такой важный вопрос, как спасение своих граждан благодаря вакцине из России, становится конфликтным из-за политических обоснований.

«Евросоюз — дно. Для любой страны попасть в ЕС — это попасть в некую секту, которая будет работать против тебя. Попав в ЕС страна полностью лишается права на всё. И это хорошо показывает данный пример. Мне, если честно, наплевать на Венгрию, но сам факт того, что им диктуют что и у кого покупать, уже говорит о полной потере суверенитета и вообще какого — либо права на своё мнение», — написал пользователь Сергей.

Другие оказались уверены, что в данной ситуации налицо банальный бизнес. Евросоюз мог бы закупить российскую вакцину, и это было бы для него очень выгодно, но, думают граждане, им просто напомнили о том, что на рынке скоро появится «американская альтернатива».

«Еврокомиссию понять можно, прививку себе они поставят Российскую, и не только, что даже платить придётся меньше. Просто она сделанная у русских. Почему остальным нет, тут вопрос денег. Американцы и им подобные, хотят срубить бабки и они их получат. И дело не во взятках, Евросоюз занял позицию: мы привьёмся, а остальным нельзя. Бизнес и ничего личного», — считает Cepgei V.

Нашлись и те, кто считает, что в первую очередь необходимо обеспечить российской вакциной граждан самой России, а потом оказывать поддержку другим государствам.

«Вы своим вакцину сначала дайте. Где эта вакцина? Один треск и обещания. Учителей, врачей и т.д. до сих пор не привили. На весь Питер 400 доз отправили. В сентябре обещали, что в первых числах ноября простых граждан начнут прививать и когда? И где? Звоню заранее записаться, сейчас», — написал Вячеслав Л.

Напомним, 30 октября представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил о том, что против Венгрии, которая планирует закупить вакцину от COVID-19 у России без согласования с ЕС, будут приняты меры.