Тбилиси, , 22:05 — REGNUM Более 56% избирателей приняли участие в прошедших парламентских выборах в Грузии. Об этом 31 октября заявила пресс-секретарь Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Анна Микеладзе на брифинге.

Выборы Александр Горбаруков (c) ИА REGNUM

По ее словам, в голосовании приняли участие 56,11% избирателей от общего числа (1 970 540 человек).

Микеладзе также отметила, что наблюдатели зафиксировали более 280 нарушений на выборах. Соответствующая информация уже поступила в ЦИК.

Как передавало ИА REGNUM, данные экзитпола, подготовленного американской компанией Public Opinion Strategies, свидетельствуют о том, что правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» набирает 55% на парламентских выборах в Грузии.

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