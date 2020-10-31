Тбилиси, , 21:52 — REGNUM Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что не намерен становиться премьер-министром страны.

«Меня не интересует ни одна должность, в том числе должность премьер-министра Грузии», — сказал Саакашвили в эфире телеканала «Мтавари архи».

Ранее представители оппозиционной партии «Единое национальное движение» выдвинули кандидатуру Саакашвили на должность премьер-министра страны в случае победы на парламентских выборах.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 31 октября, в Грузии прошли выборы в парламент. Выборы в парламент проводятся по смешанной системе: 120 кандидатов войдут в состав законодательного органа по пропорциональным спискам, 30 — по мажоритарным. Всего парламент состоит из 150 депутатов.

По предварительным данным, на выборах побеждает правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия».