Южно-Сахалинск, , 21:56 — REGNUM Материал японского агентства Киодо, согласно которому Россия якобы планирует разместить на Курильских островах танки Т-72Б3, вызвало обсуждение среди пользователей сети. Граждане оставили комментарии 31 октября в сервисе Яндекс.Новости.

«Если там разместят танки, то острова уйдут под воду под силой тяжести. И проблема будет закрыта», — шутит пользователь Jorik.

Многие сразу же задались вопросом: зачем Российской Федерации размещать на труднодоступных островах танки? По их мнению, стоило бы ограничиться мотострелковыми ротами и поддержкой с воздуха.

«Нафига танки на островах? Пространство для маневра очень ограничено, Курилы это не Сахалин. Постоянные проблемы из-за непогоды (снабжение в метель и пургу авиатранспортом). Проще и дешевле разместить там мотострелковую роту при поддержке БМП и ударных вертолётов», — считает пользователь под псевдонимом «Крабик».

Ряд пользователей возмутились обсуждением темы Курил в японских СМИ. По их мнению, данные острова навсегда закреплены за Россией и любые рассуждения о них, как о потенциальной добыче необходимо воспринимать, как агрессию.

«Какие Курилы? Какой возврат? Вы что, с головой не дружите? Не произносите больше о Курилах. Эта территория России. И никто ее вам никогда не даст и не подарит. Хрущевых больше нет, и никогда не будет», — поделился мнением Валерий В.

Отдельные пользователи отметили, что подобные рассуждения в Японии говорят о том, что жители и власти данной страны перестали считать себя виновными в развязывании Второй Мировой войны.

«Японцы, кажется, не раскаиваются за то, что делали во время войны. Наверное, они так и не поняли, что проиграли войну и точно так же они не понимают что условия диктует победитель, а не проигравший, они должны быть счастливы тому факту что они вообще сохранились как нация в их текущих границах и при этом входят в клуб развитых стран с высоким уровнем жизни. Но видимо сытая жизнь наскучила и теперь они вообразили, что им кто-то должен», — пишет Vladislav.

Напомним, 31 октября японское агентство Киодо выпустило материал, согласно которому Россия якобы планирует разместить на Курильских островах танки Т-72Б3.