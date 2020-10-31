Москва, , 21:53 — REGNUM Сообщение посольства Франции в Москве о «террористической угрозе», якобы возросшей после акций протеста у французского посольства, вызвало реакцию со стороны пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 31 октября в сервисе Яндекс.Новости.

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«Сами довели мусульман до белого каления…», — поделился мнением пользователь под псевдонимом Ури.

Многие комментаторы пришли к выводу, что властям России необходимо прислушаться к заявлению французского посольства. По их видению, в Российской Федерации некоторые медийные персоны уже успели жёстко отреагировать на ситуацию, что может спровоцировать граждан на агрессивные действия в отношении посольства.

«Совершенно справедливый запрос», — пишет пользователь Ник.

Другие пользователи считают, что Франции попросту надо было не дать их изданиям печатать оскорбительные карикатуры. Они уверены, что в разгоревшемся конфликте на религиозной почве виноваты французские власти.

«Поздновато они обеспокоились, надо было обеспокоиться, когда карикатуры еще только печатались. Любому здравомыслящему было понятно, что ни к чему хорошему эти карикатуры не приведут. Такое уже не раз случалось и ранее, но нет, французское государство снова на те же грабли встаёт», — считает Владимир В.

Но нашлись и те, кто считает неверным ограничивать свободу слова в России, которая не имеет отношения к конфликту во Франции. Пользователи уверены, что граждане РФ имеют право иметь своё мнение по данной ситуации.

«Почему это мы у себя дома не можем высказаться свободно об их беспределе?! Почему не можем посоветовать как себя вести, чтобы не получать каждый день по голове от недовольных? Сказали бы спасибо!», — написала Maria Z.

Напомним, 31 октября посольство Франции в Москве сообщило российским властям о «террористической угрозе», якобы возросшей после акций протеста у французского посольства.